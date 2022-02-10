Жена известного украинского певца Сергея Бабкина примерила яркий образ и рассказала о своем отношении к жизни.

Как пишет Politeka.net, украинская актриса и танцовщица Снежана Бабкина решила поделиться своей жизненной философией в новом посте в Инстаграм. Так, жена артиста отметила, что старается всегда делать свою жизнь яркой.

«Мой личный выбор – проживать каждый день жизни максимально ярко! Помогают мне в этом яркие цвета, яркие знакомства, яркие события, яркие действия...», - рассказала Бабкина.

Она подчеркнула, что сама наполняет жизнь эмоциями и впечатлениями, будто разрисовывая ее красками.

«Как художник, я каждый день подбираю палитру красок, которыми разрисовываю свою жизнь!», - написала Бабкина.

Этот пост она сопроводила фотографией, для которой примерила по-настоящему яркий образ.

На ней были серые джинсы с необычной бахромой внизу, разноцветный кардиган и кислотно-желтые куртка и шапка. Внимание также не могли не привлечь серебристо-розовые кроссовки Снежаны.

Бабкина полулежала в тележке для супермаркета и беззаботно улыбалась, прикрыв глаза.

Напомним, Бабкин рассказал о скандальной аварии со своим водителем, нуждается в помощи.

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