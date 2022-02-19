Как пишет Politeka.net, сейчас артист готовится к выпуску нового альбома «КОСМОТАТО». В своем новом посте Бабкин решил рассказать историю создания одной из песен, которая войдет в альбом.
По словам музыканта, перед одним из концертов он просто перебирал аккорды на гитаре и напевал слова, когда вдруг заметил, что получилась интересная мелодия. Тогда к артисту подключились другие музыканты, и они записали получившуюся импровизацию на диктофон.
А уже дома во время прослушивания записи Бабкин придумал первую строчку песни. Так появилась на свет композиция «Твоє небо».
Музыкант рассказал, что хотел передать в песне идею того, что каждое счастливое воспоминание в жизни человека связано с его любимым или любимой.
«Есть бесценные моменты, ваши общие, ты ими очень дорожишь. Я в который раз повторяю, что не бывает случайностей в нашей жизни!...Люди встречаются, обмениваются энергией. Мы не осознаем порой, почему именно так происходит», - написал Бабкин.
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Он добавил, что верит в то, что в жизни важно ловить моменты, которые наполняют чем-то новым и помогают двигаться дальше.
«Будьте жадными охотниками радостных моментов!», - подытожил исполнитель.
Он добавил, что новую песню его поклонники смогут услышать уже 25 февраля.
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