Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, поділилася добрими кадрами, пов'язавши те, що відбувається з ситуацією в країні.

Анна Саліванчук знімається в серіалі "Одного разу під Полтавою" - спин-оффі ситкому "Країна У", повідомляє Politeka.net. Актриса виконала роль Веруні - продавчині в магазині.

Зірка в своєму Instagram часто публікує кадри зі знімальному майданчику.

В цей раз Анна Саліванчук несподівано зняла метелика.

"Подивіться! А у нас взимку метелик літає, прилетів до мене в магазин жити. Ну, політай!",- розповіла артистка.

Комаха стала літати по знімальному майданчику.

"Метелик означає, що війни не буде", - додала вона, ймовірно, сприйнявши комаху, як знак згори.

Також Анна Саліванчук показала частину декорацій магазину, який обставили свічками.

"А у мене в магазині - романтік! Все у свічках, подивіться, яка краса. Ще й оператори сидять в гостях. Бачите, як магазин знімається? З одного боку - люди, з іншого боку - магазин", - розповіла актриса.

Зазначимо, серіал розповідає про пригоди героїв у мальовничому селі. Сюди заїжджали і байкери, тут влаштовували галасливі вечірки, проводили магічні ритуали, і інше.

В одному з інтерв'ю Анна Саліванчук розповіла, що зйомки проходили весело і драйвово. Зірка намагається вдало поєднувати роботу і виховання двох дітей.

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