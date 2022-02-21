Анна Саліванчук знімається в серіалі "Одного разу під Полтавою" - спин-оффі ситкому "Країна У", повідомляє Politeka.net. Актриса виконала роль Веруні - продавчині в магазині.
Зірка в своєму Instagram часто публікує кадри зі знімальному майданчику.
В цей раз Анна Саліванчук несподівано зняла метелика.
"Подивіться! А у нас взимку метелик літає, прилетів до мене в магазин жити. Ну, політай!",- розповіла артистка.
Комаха стала літати по знімальному майданчику.
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"Метелик означає, що війни не буде", - додала вона, ймовірно, сприйнявши комаху, як знак згори.
Також Анна Саліванчук показала частину декорацій магазину, який обставили свічками.
"А у мене в магазині - романтік! Все у свічках, подивіться, яка краса. Ще й оператори сидять в гостях. Бачите, як магазин знімається? З одного боку - люди, з іншого боку - магазин", - розповіла актриса.
Зазначимо, серіал розповідає про пригоди героїв у мальовничому селі. Сюди заїжджали і байкери, тут влаштовували галасливі вечірки, проводили магічні ритуали, і інше.
В одному з інтерв'ю Анна Саліванчук розповіла, що зйомки проходили весело і драйвово. Зірка намагається вдало поєднувати роботу і виховання двох дітей.
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