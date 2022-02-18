Популярная актриса Анна Саливанчук ведет свою страницу в Инстаграм уже много лет. Звезда не только занимается домом, детьми и ходит на тренировки, она также любит говорить о том, что же происходит в ее буднях, сообщает Politeka.net.
Так, в этот раз Анна решила показать перед камерами свои лучшие образы, которые ее зацепили во время примерки. Устроив короткий показ мод перед зеркалом, Саливанчук решала, какой именно стиль ей подойдет.
Костюм в серебре или в стиле Тиффани? Сама Анна предложила фанатам проголосовать, чтобы она выбрала лучший вид для себя. Под пиджак причем она надела топики и один из них весьма выгодно подчеркнул ее классический лук благодаря сеточке. Как можно заметить, Анна не любит скрывать себя, поэтому делает акценты на фигуре.
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"Мое любимое" - говорит Анна об одном из пиджаков.
Также на одних из новых сторис жена продюсера рассказала о нелегком для себя периоде, и как с ним справляется.
"Есть ли у вас переломные моменты в жизни? Как справились?", - поинтересовался подписчик.
"Были и ни раз. И сейчас такой. Просто нужно не жалеть себя, и идти дальше, и много работать, и развиваться", - написала актриса.
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