Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, поделилась добрыми кадрами, связав происходящее с ситуацией в стране.

Анна Саливанчук снимается в сериале "Одного разу під Полтавою" - спин-оффе ситкома «Країна У», сообщает Politeka.net. Актриса исполнила роль Верунчика - продавщицы в магазине.

Звезда в своем Инстаграм часто публикует кадры со съемочной площадке.

В этот раз Анна Саливанчук неожиданно засняла бабочку.

"Посмотрите! А у нас зимой бабочка летает, прилетела ко мне в магазин жить. Ну, полетай!", - рассказала артистка.

Насекомое стало летать по съемочной площадке.

"Бабочка означает, что войны не будет", - добавила она, вероятно, восприняв насекомое, как знак свыше.

Также Анна Саливанчук показала часть декораций магазина, который обставили свечами.

"А у меня в магазине - романтик! Все в свечах, посмотрите, какая красота. Еще и операторы сидят в гостях. Видите, как магазин снимается? С одной стороны - люди, с другой стороны - магазин", - рассказала актриса.

Отметим, сериал рассказывает о приключениях героев в живописном селе. Сюда заезжали и байкеры, здесь устраивали шумные вечеринки, проводили магические ритуалы, и другое.

В одном из интервью Анна Саливанчук рассказала, что съемки проходили весело и драйвово. Звезда старается удачно совмещать работу и воспитание двоих детей.

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