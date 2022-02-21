Анна Саливанчук снимается в сериале "Одного разу під Полтавою" - спин-оффе ситкома «Країна У», сообщает Politeka.net. Актриса исполнила роль Верунчика - продавщицы в магазине.
Звезда в своем Инстаграм часто публикует кадры со съемочной площадке.
В этот раз Анна Саливанчук неожиданно засняла бабочку.
"Посмотрите! А у нас зимой бабочка летает, прилетела ко мне в магазин жить. Ну, полетай!", - рассказала артистка.
Насекомое стало летать по съемочной площадке.
Пугачева в платье с сеточкой нескромно показала ноги с близкого ракурса: "Куда вы все это выставляете?"
Победитель "Голосу країни" Сасанчин после рождения дочки перехотел еще детей: "Ни в коем случае"
"Это для нас большое горе": украинская певица сообщила о несчастье, без отца остались трое детей
Ядерный потенциал Украины: Зеленский выдвинул жесткие условия странам-участницам Будапештского меморандума
Украинцы набросились на самую богатую певицу, после исполнения гимна: "В фонограмму не попадаете"
"Бабочка означает, что войны не будет", - добавила она, вероятно, восприняв насекомое, как знак свыше.
Также Анна Саливанчук показала часть декораций магазина, который обставили свечами.
"А у меня в магазине - романтик! Все в свечах, посмотрите, какая красота. Еще и операторы сидят в гостях. Видите, как магазин снимается? С одной стороны - люди, с другой стороны - магазин", - рассказала актриса.
Отметим, сериал рассказывает о приключениях героев в живописном селе. Сюда заезжали и байкеры, здесь устраивали шумные вечеринки, проводили магические ритуалы, и другое.
В одном из интервью Анна Саливанчук рассказала, что съемки проходили весело и драйвово. Звезда старается удачно совмещать работу и воспитание двоих детей.
Напомним, Юрий Ткач, Сопонару и Саливанчук из "Квартал 95" устроили "покатушки" в роскошном кабриолете
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" в сетчатом топике устроила модный показ прямо в примерочной
Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" рассказала украинцам, как можно стать успешным