Так, 36-річна Саліванчук, яка знялася в комедії "Свінгери" та ситкомі "Одного разу під Полтавою", опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram нове відео, передає Politeka.net (щоб подивитися, проскрольте вниз).

Саліванчук присвятила пост Дню пам'яті Героїв Небесної Сотні, який відзначається в нашій країні 20 лютого.

На кадрах постала важлива людина в житті Анни - її вчитель з географії Микола Степанович Дзявульський, учасник Майдану, загиблий від кулі снайпера

"Постріл потрапив в саме серце, зробивши дірку в паспорті, що зберігався в кишені куртки. У цей день була не його зміна чергування на Майдані, він повинен був бути вдома, відпочивати після важкої ночі разом з небайдужими українцями, які відстоювали честь і гідність нашого народу в ті важкі для країни дні. Але напарник дядька захворів, тому він вирішив його замінити, тим самим врятував йому життя", - повідомила дружина продюсера "Квартал 95".

Саліванчук зворушливо звернулася до покійного:

"Степанович... саме так я вас називала. Ви мій перший вчитель географії, перша людина в моєму житті, яка дійсно так щиро любила Україну. Ви змінили наше життя і життя наших дітей, ваших онуків і правнуків. Завдяки вашому прикладу, ми стали набагато більше поважати Україну... Вічна пам'ять, наш герой. Ніхто не забутий, ніщо не забуте!".

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