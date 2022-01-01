Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является известкой украинской актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры". Также, известно, что она является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.
Так, на этот раз актриса опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Саливанчук показала свои новые фото. А под снимками решила распрощаться с 2021-ым годом и рассказать, как он прошел.
"Ну что ж…
Последний день 2021 года
Наконец-то! Уходи быстрее!!
Не знаю как у вас, но у меня, к сожалению, он был сложный.
Хотя на него у меня были очень большие надежды.
Потому что это был год быка и я родилась тоже в год быка.
Но он был совсем не мой.
Очень сложный по здоровью, с моей операцией, с неожиданным ухудшением зрения.
Два месяца потерянной жизни. Было очень-очень сложно.
И поэтому я с радостью прощаюсь с 2021 годом!
И благодарю за все. За новую титановую пластину, за врачей и невероятных людей, которых я встретила. За все.
А ты, 2022 год, удиви меня, пожалуйста, счастливыми моментами. Новыми картинами, новыми местами и людьми. И пусть их будет очень много!!
И вам, друзья, желаю в Новом Году здоровья, любви и счастья.
Чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы все получалось.
Любите и цените друг друга. И помните, что самое главное - это здоровые дети, наши родители и мы сами ❤️
А всё остальное будет. И будет отлично!
С наступающим!", — поздравила Анна Саливанчук.
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