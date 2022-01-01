Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является известкой украинской актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры". Также, известно, что она является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.

Так, на этот раз актриса опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Саливанчук показала свои новые фото. А под снимками решила распрощаться с 2021-ым годом и рассказать, как он прошел.

"Ну что ж…

Последний день 2021 года



Наконец-то! Уходи быстрее!!



Не знаю как у вас, но у меня, к сожалению, он был сложный.

Хотя на него у меня были очень большие надежды.



Потому что это был год быка и я родилась тоже в год быка.

Но он был совсем не мой.

Очень сложный по здоровью, с моей операцией, с неожиданным ухудшением зрения.

Два месяца потерянной жизни. Было очень-очень сложно.

И поэтому я с радостью прощаюсь с 2021 годом!



И благодарю за все. За новую титановую пластину, за врачей и невероятных людей, которых я встретила. За все.



А ты, 2022 год, удиви меня, пожалуйста, счастливыми моментами. Новыми картинами, новыми местами и людьми. И пусть их будет очень много!!



И вам, друзья, желаю в Новом Году здоровья, любви и счастья.

Чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы все получалось.



Любите и цените друг друга. И помните, что самое главное - это здоровые дети, наши родители и мы сами ❤️

А всё остальное будет. И будет отлично!



С наступающим!", — поздравила Анна Саливанчук.

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