Анна Саливанчук - звезда сериалов и фильмов "Сваты", "Одного разу під Полтавою", "Пацики", "Нереальный КОПец", "Свингеры", "Матч" и других, сообщает Politeka.net.
Актриса не только талантливая, но также и прекрасная жена и мама. Артистка часто в своем Инстаграм рассказывает о том, как проводит время дома.
В частности, в этот раз Анна Саливанчук показала, что приготовила старшему сыну, Глебу, и как мальчик был доволен. На тарелке у ребенка лежала глазунья из перепелиных яиц.
"На здоровье тебе, котеночек", - произнесла актриса.
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Позже артистка решила поделиться кадрами приготовления супа. Анна Саливанчук посыпала блюдо зеленью.
"Супчик практически готов. Гречневый сегодня делаем, любимый моих мальчиков", - рассказала заботливая мама.
Также звезда показала, как с ней засыпает младший сын, Никита. Мальчик лежал с соской.
"Обожаю эти моменты. Такой кайф", - еле слышно произнесла Анна Саливанчук.
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