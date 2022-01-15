Анна Саливанчук - звезда сериалов и фильмов "Сваты", "Одного разу під Полтавою", "Пацики", "Нереальный КОПец", "Свингеры", "Матч" и других, сообщает Politeka.net.

Актриса не только талантливая, но также и прекрасная жена и мама. Артистка часто в своем Инстаграм рассказывает о том, как проводит время дома.

В частности, в этот раз Анна Саливанчук показала, что приготовила старшему сыну, Глебу, и как мальчик был доволен. На тарелке у ребенка лежала глазунья из перепелиных яиц.

"На здоровье тебе, котеночек", - произнесла актриса.

Позже артистка решила поделиться кадрами приготовления супа. Анна Саливанчук посыпала блюдо зеленью.

"Супчик практически готов. Гречневый сегодня делаем, любимый моих мальчиков", - рассказала заботливая мама.

Также звезда показала, как с ней засыпает младший сын, Никита. Мальчик лежал с соской.

"Обожаю эти моменты. Такой кайф", - еле слышно произнесла Анна Саливанчук.

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