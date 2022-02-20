Так, 36-летняя Саливанчук, которая снялась в комедии "Свингеры" и ситкоме "Однажды под Полтавой", опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм новое видео, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

Саливанчук посвятила пост Дню памяти Героев Небесной Сотни, который отмечается в нашей стране 20 февраля.

На кадрах предстал важный человек в жизни Анны - ее учитель по географии Николай Степанович Дзявульский, участник Майдана, погибший от пули снайпера

"Выстрел попал в самое сердце, сделав дырку в паспорте, хранившемся в кармане куртки. В этот день была не его смена дежурства на Майдане, он должен был быть дома, отдыхать после тяжелой ночи вместе с неравнодушными украинцами, которые отстаивали честь и достоинство нашего народа в те трудные для страны дни. Но напарник дяди заболел, поэтому он решил его заменить, тем самым спас ему жизнь", - сообщила жена продюсера "Квартал 95".

Саливанчук трогательно обратилась к покойному:

"Степанович... именно так я вас называла. Вы мой первый учитель географии, первый человек в моей жизни, который действительно так искренне любил Украину. Вы изменили нашу жизнь и жизнь наших детей, ваших внуков и правнуков. Благодаря вашему примеру, мы стали гораздо больше уважать Украину... Вечная память, наш герой. Никто не забыт, ничто не забыто!".

Напомним, жена продюсера Квартал 95 побаловала старшего сына и умилила кадрами с младшим

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