Як передає Politeka.net, популярний український співак Олег Винник, фанаток якого прозвали "вовчицями" через хіта артиста "Вовчиця", став гостем програми Катерини Осадчої «Світське життя».

Олег Винник засвітив зміни в зовнішності-артист відпустив бороду. Відзначимо, легка неголеність нарівні з довгим білявим волоссям вже були невід'ємними особливостями образу співака до 2919 року, коли він здивував прихильниць ідеально поголеним обличчям.

Але зараз Олег Винник знову вирішив відпустити бороду. Катерина Осадча не могла не звернути уваги на такі зміни. Кадрі зі співаком з'явилися в сторіс телеведучої в Instagram.

"Знаєш, навчився вже так погладжувати", - сказав Винник.

Катерина Осадча поговорила з Олегом Винником про зміну іміджу і не тільки за лаштунками музичної премії "Українська Пісня року", яка відбулася 16 лютого в Національному палаці мистецтв"Україна".

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