Так, на одной из фан-страничек 48-летней Таюне в Инстаграм в разделе "сториз" опубликовали кадры с ее сольного выступления во время "Української пісні року" на главной сцене страны во дворце "Украина", передает Politeka.net.

Таюне появилась на сцене в черном мини-платье с блестками и исполнила один из своих хитов прошлого года "Подруга".

"Могла бы быть дорогой

Твоей любимой женой

А пока могу быть только твоей подругой", - пела Таюне.

На кадрах видно, как во время выступления люди в зале начали вставать со своих кресел и аплодировать певице. В итоге, бэк-вокалиста Винника подняла почти весь зал, купаясь в лучах славы.

Как известно, Таюне называют в Сети "тайной женой" Винника. Поговаривают, что они женаты еще со студенческих времен и у них даже есть взрослый сын Юлиан, который учится и живет в Германии. Артисты, правда, никогда не подтверждали слухов, что еще больше интригует их поклонников.

Недавно Таюне решилась выйти из тени "мужа" и начать свою сольную карьеру. Ее началом певица считает момент, когда получила от Винника демо-версию песни "Солодкі сльози".

«Все случилось как гром среди ясного неба. Я с этой песней почувствовала цену реальных сладких слез. Ведь исполняла ее не только на шоу маэстро, но и получила награду на Украинской песне года", - комментировала Таюне.