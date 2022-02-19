Так, на одной из фан-страничек 48-летней Таюне в Инстаграм в разделе "сториз" опубликовали кадры с ее сольного выступления во время "Української пісні року" на главной сцене страны во дворце "Украина", передает Politeka.net.
Таюне появилась на сцене в черном мини-платье с блестками и исполнила один из своих хитов прошлого года "Подруга".
Твоей любимой женой
А пока могу быть только твоей подругой", - пела Таюне.
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