Популярный артист Олег Винник засветился на мероприятии с известными молодыми музыкантами и высказался относительно них.

Как передает Politeka.net, Олег Винник является популярным украинским артистом. По всей стране у певца есть множество фанаток, которые называют себя "волчицами".

На своей странице в Инстаграм артист опубликовал новые фото. На кадрах Олег Винник засветился на мероприятии "Украинская песня года", где собралось множество артистов. Также, на одном из фото Винник засветился с Михаилом Поплавским. Под публикацией артист высказал своё мнение относительно мероприятия и молодых артистов.

"Юбилейная «Украинская песня года» свершилась! Мне очень нравится, что здесь молодые современные артисты выступают с легендами украинской музыки на одной сцене. Это сложно соединить, но нам удается! И я желаю, чтобы этот праздник длился еще много-много лет!", — заявил Олег Винник.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Браво, Маэстро", "Какие все красивые!", "Так держать", "Так держать, вы крутые!", "Какие красивые 😍🔥 фото просто бомба", "Маэстро, браво!", "Звучит отлично", "Прекрасный проект! Наша страна богата талантами! Очень хочется услышать Вашу премьеру песни! Ждем концерта в Киеве, чтобы уже Вас наконец увидеть, соскучились...", "Всё это ваша заслуга", "Классная команда", "Красавчик".

Ранее сообщалось, экс-подопечная Винника из "Голосу країни" заинтриговала появлением в эффектном образе.

Politeka рассказывала, Винник в кожаных штанах и вспышках огней заставил своих "волчиц" вскочить с мест.

Также, Олег Винник вывел свою "тайную жену" на главную сцену страны.