Как передает Politeka.net, популярный украинский певец Олег Винник, фанаток которого прозвали «волчицами» из-за хита артиста «Вовчиця», стал гостем программы Екатерины Осадчей «Світське життя».

Олег Винник засветил перемены во внешности – артист отпустил бороду. Отметим, легкая небритость наравне с длинными белокурыми волосами уже были неотъемлемыми особенностями образа певца до 2919 года, когда он удивил поклонниц идеально выбритым лицом.

Но сейчас Олег Винник снова решил отпустить бороду. Екатерина Осадчая не могла не обратить внимания на такие перемены. Кадри с певцом появились в сторис телеведущей в Инстаграм.

«Знаешь, научился уже так поглаживать», - сказал Винник.

Екатерина Осадчая поговорила с Олегом Винником о смене имиджа и не только за кулисами музыкальной премии "Украинская песня года", которая состоялась 16 февраля в Национальном Дворце искусств "Украина".

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