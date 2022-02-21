Позитив активно займається творчістю, передає Politeka.net. Артист намагається здивувати шанувальників новими ідеями в музиці, але зараз вирішив вразити всіх "новою" зовнішністю.

Співак замість звичного брюнета став блондином. Фото тут же розлетілися мережею.

"Позитив кардинально змінив колір волосся 😱

Артист поекспериментував зі своєю зачіскою і пофарбував волосся. Тепер співак блондин.

Як вам новий стиль зірки? Пишіть в коментарях👇 🏻", - написали автори одного з постів.

Публікація швидко зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі по-різному відреагували на такі зміни, деякі зізналися, що в новому іміджі насилу його впізнали.

"Не дуже, свій краще", " мало не звично 🙈 😄 але круто🔥 😍", " мені здається, що його можна і не впізнати😅", " його цей колір дуже старить. Взагалі не його", "спочатку навіть не впізнала", " Блонд🔥 👏", "Супер🔥 🤍","А налисо, слабо 🤮🤢", "😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️ ну все одно він молодець вирішив змінити свою зачіску", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Позитив здивував новою зміною зовнішності після розпаду "Время и Стекло"

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