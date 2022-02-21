Бывший солист группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) кардинально изменил внешность, и получил разную реакцию от пользователей Сети.

Позитив активно занимается творчеством, передает Politeka.net. Артист старается удивить поклонников новыми идеями в музыке, но сейчас решил поразить всех "новой" внешностью.

Певец вместо привычного брюнета стал блондином. Фото тут же разлетелись по Сети.

"Позитив кардинально изменил цвет волос 😱

Артист поэкспериментировал со своей прической и выкрасил волосы. Теперь певец блондин.

Как вам новый стиль звезды? Пишите в комментариях 👇🏻", - написали авторы одного из постов.

Публикация быстро собрала более 1000 лайков и много комментариев. Пользователи Сети по-разному отреагировали на такие изменения, некоторые признались, что в новом имидже с трудом его узнали.

"Не очень, свой лучше", "Чуть не привычно 🙈😄 но круто 🔥😍", "Мне кажется, что его можно и не узнать 😅", "Его этот цвет очень старит. Вообще не его", "Сначала даже не узнала", "Блонд 🔥👏", "Супер 🔥🤍", "А на лысо, слабо 🤮🤢", "😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️ ну все равно он молодец решил изменить свою прическу", - написали пользователи Сети.

Напомним, что Позитив удивил новой сменой внешности после распада "Время и Стекло"

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