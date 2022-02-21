Позитив активно занимается творчеством, передает Politeka.net. Артист старается удивить поклонников новыми идеями в музыке, но сейчас решил поразить всех "новой" внешностью.
Певец вместо привычного брюнета стал блондином. Фото тут же разлетелись по Сети.
"Позитив кардинально изменил цвет волос 😱
Артист поэкспериментировал со своей прической и выкрасил волосы. Теперь певец блондин.
Пугачева в платье с сеточкой нескромно показала ноги с близкого ракурса: "Куда вы все это выставляете?"
52-летняя Дженнифер Лопес лишила дара речи внешностью в платье с открытым животом: все напоказ
Ушел из жизни знаменитый российский актер, коллеги безутешны: "Страшно, с кем останемся..."
Финалист "Холостячки" с Огневич объявил о важном событии в личной жизни: "Через неделю..."
Ведущий "1+1" Константин Грубич рассказал о 17-летней дочери Оле, которой трагически не стало: "Боль не проходит"
Как вам новый стиль звезды? Пишите в комментариях 👇🏻", - написали авторы одного из постов.
Публикация быстро собрала более 1000 лайков и много комментариев. Пользователи Сети по-разному отреагировали на такие изменения, некоторые признались, что в новом имидже с трудом его узнали.
"Не очень, свой лучше", "Чуть не привычно 🙈😄 но круто 🔥😍", "Мне кажется, что его можно и не узнать 😅", "Его этот цвет очень старит. Вообще не его", "Сначала даже не узнала", "Блонд 🔥👏", "Супер 🔥🤍", "А на лысо, слабо 🤮🤢", "😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️ ну все равно он молодец решил изменить свою прическу", - написали пользователи Сети.
Напомним, что Позитив удивил новой сменой внешности после распада "Время и Стекло"
Ранее на Politeka мы писали, что Позитив из "Время и Стекло" изумил Дорофееву, Потапа и Андраде новой прической
Также на сайте Politeka мы сообщали, что замужнюю Дорофееву узнали на новом фото экс-коллеги по "Время и Стекло" Позитива