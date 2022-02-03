Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Позитив, который после распада группы "Время и Стекло" продолжил работать в продюсерском центре Потапа и выступать в составе группы Mozgi в новом ютуб-интервью Лизе Дидковской рассказал о разводе родителей и как это переживал.

По словам Позитива, родители развелись, когда ему было 16 лет, и именно после ухода отца из семьи, он стал главным мужчиной в семье. Артист благодарен отцу за то, что после его ухода он быстро повзрослел и стал ответственным за всю семью. "Я рос в нормальной семье, но эта семья рано для меня закончилась", - отметил певец.

В то же время, Алексей говорит, что по-мужски понимает отца, который развелся с мамой, и не винит его. Также артист признался, что своим плохим примером отец научил его очень хорошо относится к женщинам.

"Меня папа научил именно этим своим плохим примером, как лучше относится к женщинам. Я настолько хорошо отношусь к женщинам. Вот если он так относится, типа, мама во всем виновата, то у меня мысль, что лучше всего надо любить женщин, надо давать им максимально все. И я может всегда отдаю больше эмоций. Потому что есть вот такой антипод у папы, что типа женщины, они вот внизу", - рассказал Завгородный.

Также Алексей признался, что с момента развода родителей не общается с отцом. Он вроде как не против был, но отец не делал никаких шагов к этому. В то же время, артист считает, что если бы они встретились и все обсудили сейчас во взрослом возрасте, то возможно могли бы наладить отношения.

Напомним, Экс-жена Позитива призналась, как Каменских изменила ее жизнь: "В прямом смысле этого слова – заставляла...".

Как сообщала Politeka, Позитив после распада "Время и Стекло" метит в "Голос країни" рядом с Дорофеевой: "Крутая миссия для меня".

Также Politeka писала, что Позитив после развода и распада "Время и Стекло" готовится снова заявить о себе: "Натворили много".