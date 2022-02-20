Як передає Politeka.net, Інна Білоконь опублікувала у себе в Instagram відео зі злітного майданчика. Актриса йшла до літака, пританцьовуючи. Вона виглядала задоволеною і щасливою, незважаючи на сильний вітер і не найсприятливішу погоду.
"Додому", - підписала відео зірка, влаштувавши справжнє шоу перед посадкою.
Як відомо, 54-річна Інна Білоконь відпочивала на гірськолижному курорті. У соцмережах вона опублікувала фото, на якому виднілися засніжені пейзажі. Артистка зазначила, що не дуже любить лижі, але покривлятися на фото не проти.
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Відзначимо, що Інну Білоконь всі знають за образом мами Вєрки Сердючки. Персонаж Інни Адольфівни нерозривно пов'язаний з образом Сердючки, тому що мама супроводжує зірку на всіх гастролях і бере участь у всіх шоу, де з'являється Сердючка.
При цьому актриса деякий час працювала в колективі театру «Компот».
Додамо, що Білоконь познайомилася з Андрієм Данилком ще в 1980-х. Актриса працювала разом з Данилком з самого початку його кар'єри.
Нагадаємо, що Андрія Данилка показали в звичайному житті, без гриму і образу Сердючки:"Боже, який гарний".
Як повідомляла Politeka, Інна Білоконь в одному халаті вразила виглядом у звичайному житті:"ніби 18 років".
Також Politeka писала, що Вєрка Сердюка раптово підтримала українців: фото.