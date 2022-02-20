Популярна українська актриса Інна Білоконь, яку знають за образом «мами» Вєрки Сердючки, показала, як повертається в Україну.

Як передає Politeka.net, Інна Білоконь опублікувала у себе в Instagram відео зі злітного майданчика. Актриса йшла до літака, пританцьовуючи. Вона виглядала задоволеною і щасливою, незважаючи на сильний вітер і не найсприятливішу погоду.

"Додому", - підписала відео зірка, влаштувавши справжнє шоу перед посадкою.

Як відомо, 54-річна Інна Білоконь відпочивала на гірськолижному курорті. У соцмережах вона опублікувала фото, на якому виднілися засніжені пейзажі. Артистка зазначила, що не дуже любить лижі, але покривлятися на фото не проти.

Відзначимо, що Інну Білоконь всі знають за образом мами Вєрки Сердючки. Персонаж Інни Адольфівни нерозривно пов'язаний з образом Сердючки, тому що мама супроводжує зірку на всіх гастролях і бере участь у всіх шоу, де з'являється Сердючка.

При цьому актриса деякий час працювала в колективі театру «Компот».

Додамо, що Білоконь познайомилася з Андрієм Данилком ще в 1980-х. Актриса працювала разом з Данилком з самого початку його кар'єри.

Нагадаємо, що Андрія Данилка показали в звичайному житті, без гриму і образу Сердючки:"Боже, який гарний".

Як повідомляла Politeka, Інна Білоконь в одному халаті вразила виглядом у звичайному житті:"ніби 18 років".

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