Как передает Politeka.net, Верка Сердючка прославилась на весь мир благодаря своему таланту на сцене. Вместе с ней выступает её "мама", которую играет Инна Белоконь. Помимо этого, она появляется в разных украинских шоу.

Так, на этот раз мама Верки Сердючки опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Инна Белоконь похвасталась отдыхом на горнолыжном курорте. Сама артистка не рассказывает, куда именно направилась, На фото Белоконь предстала без макияжа и фильтров в белом халате на фоне роскошного зимнего вида.

"Лыжи не моё, а покривляться могу", — подписала свои фото Инна Белоконь.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией артистки: "На этом фото прекрасно всё", "Хороша, как цветок", "Инна вы прекрасна как всегда", "Очень красиво!", "Очаровашка", "Красотка", "Будто 18 лет 😍вот она естественная красота", "Красивая", "Я к тебе!", "Хороший инструктор может изменить это впечатление", "Красивая", "Классная", "А санки?".

Напомним, что последним ярким появлением на проекте Инны Белоконь было их выступление с Веркой Сердючкой и Настей Каменских на сцене шоу "Маска", где они предстали в необычных образах.

Ранее сообщалось, архивные кадры закулисной жизни Данилко и "мамы" слили в Сеть, без макияжа и звезды.

Politeka рассказывала, Данилко снова вырядился в Верку Сердючку и вместе с мамой заинтриговал новостью.

Также, DZIDZIO, Никитюк, Цибульская и другие оценили патриотичный порыв Сердючки после скандала.