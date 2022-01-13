Известный артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки всегда впечатлял поклонников своими выступлениями, однако и без грима он не менее интересен поклонникам.

Как передает Politeka.net, Андрей Данилко (Верка Сердючка) всегда славился своими костюмами для сцены и нередско смешил эпатажными луками перед камерами, однако в реальной жизни мужчина совсем другой. И предпочитает показывать себя без всяких излишеств, но довольно редко.

«Гримерка 303» - коротко написал под фото артист. Как можно заметить, в реальной жизни и даже на шоу «Маска» Данилко предпочитает вообще обходиться без напыщенных костюмов и яркого грима. Ему достаточно темной кофты и брюк, а также черной кепки и маски.

Причем в повседневной жизни он предпочитает такой же стиль. Поклонники любят наблюдать за его жизнью и одаривают комплиментами:

«Главное, чтобы не палата 6 😉; Super!🔥❤️; Oчень красиво..!!!; Боже какой красивый😍; Какой год?; Номер имеет значение; Краш💙; Я еще приду, но обещаю не уходить 👨‍🦽».

Ранее Катя Осадчая в программе "Світське життя" озвучила обвинения, которые звучат в адрес украинской звезды среди победителей Евровидения. "Ты встречаешь победителей Евровидения и видишь, что они тебе так немножко завидуют, что хедлайнером концерта – ты, главная звезда концерта – ты, а побеждали в Евровидении они", - отметила Осадчая.

На это Сердючка невинно и игриво ответила: "Ну, каждому свое". И добавила: "Если бы я победила, многие люди сошли бы с ума".

Напомним, Данилко в образе Верки Сердючки оконфузился перед Осадчей: "Аж самой стыдно".

Как сообщала Politeka, Мама Верки Сердючки вне образа показала, как отметила праздники: "Ах вот вы какая...".

Также Politeka писала, что Андрей Данилко неожиданно резко высказался о новогодних утренниках: "Смотрел, как на умалишенных".