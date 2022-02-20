Популярная украинская актриса Инна Белоконь, которую знают по образу «мамы» Верки Сердючки, показала, как возвращается в Украину.

Как передает Politeka.net, Инна Белоконь опубликовала у себя в Инстаграм видео со взлетной площадки. Актриса шла к самолету, пританцовывая. Она выглядела довольной и счастливой, несмотря на сильный ветер и не самую благоприятную погоду.

"Домой", - подписала видео звезда, устроив настоящее шоу перед посадкой.

Как известно, 54-летняя Инна Белоконь отдыхала на горнолыжном курорте. В соцсетях она опубликовала фото, на котором виднелись заснеженные пейзажи. Артистка отметила, что не очень любит лыжи, но покривляться на фото не против.

Отметим, что Инну Белоконь все знают по образу мамы Верки Сердючки. Персонаж Инны Адольфовны неразрывно связан с образом Сердючки, потому что мама сопровождает звезду на всех гастролях и принимает участие во всех шоу, где появляется Сердючка.

При этом актриса некоторое время работала в коллективе театра «Компот».

Добавим, что Белоконь познакомилась с Андреем Данилко еще в 1980-х. Актриса работала вместе с Данилко с самого начала его карьеры.

Напомним, что Андрея Данилко показали в обычной жизни, без грима и образа Сердючки: "Боже, какой красивый".

Как сообщала Politeka, Инна Белоконь в одном халате впечатлила видом в обычной жизни: "Будто 18 лет".

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