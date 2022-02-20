Как передает Politeka.net, Инна Белоконь опубликовала у себя в Инстаграм видео со взлетной площадки. Актриса шла к самолету, пританцовывая. Она выглядела довольной и счастливой, несмотря на сильный ветер и не самую благоприятную погоду.
"Домой", - подписала видео звезда, устроив настоящее шоу перед посадкой.
Как известно, 54-летняя Инна Белоконь отдыхала на горнолыжном курорте. В соцсетях она опубликовала фото, на котором виднелись заснеженные пейзажи. Артистка отметила, что не очень любит лыжи, но покривляться на фото не против.
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"Мама" Верки Сердючки в одном халате поразила видом в обычной жизни: "Будто 18 лет"
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Отметим, что Инну Белоконь все знают по образу мамы Верки Сердючки. Персонаж Инны Адольфовны неразрывно связан с образом Сердючки, потому что мама сопровождает звезду на всех гастролях и принимает участие во всех шоу, где появляется Сердючка.
При этом актриса некоторое время работала в коллективе театра «Компот».
Добавим, что Белоконь познакомилась с Андреем Данилко еще в 1980-х. Актриса работала вместе с Данилко с самого начала его карьеры.
Напомним, что Андрея Данилко показали в обычной жизни, без грима и образа Сердючки: "Боже, какой красивый".
Как сообщала Politeka, Инна Белоконь в одном халате впечатлила видом в обычной жизни: "Будто 18 лет".
Также Politeka писала, что Верка Сердюка внезапно поддержала украинцев: фото.