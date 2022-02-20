Українська актриса Ольга Сумська, яка одружена з Віталієм Борисюком, козирнула стильним виглядом на зйомках шоу.

Як передає Politeka.net, 55-річна Ольга Сумська у себе в Instagram поділилася кадрами, зробленими на шоу «Чекай на мене». Артистка вибрала для появи на телеекранах молодіжний рожевий костюм, який виглядав на стрункій зірці дуже ефектно. Акуратна укладка і професійний макіяж ідеально доповнили образ, а чорні чобітки на невеликому каблуці прекрасно гармоніювали з нарядом.

Відзначимо, що раніше в програмі "Чекай на мене" анонсували появу в одному з випусків Ольги Сумської. Актриса буде шукати когось за допомогою передачі.

Як відомо, Ольга Сумська у свої 55 років виглядає дуже моложаво. Вона любить стильно одягатися, віддаючи перевагу яскравим кольорам. Ефектна блондинка до сьогоднішнього дня вважається однією з найкрасивіших актрис в українському шоу-бізнесі.

Крім зйомок у кіно та гри в театрі, Сумська нерідко з'являється в різних шоу на телебаченні.

Нагадаємо, що Ольга Сумська провела День Всіх Закоханих з колишнім чоловіком:"ось вона, зустріч".

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