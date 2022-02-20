Як передає Politeka.net, 55-річна Ольга Сумська у себе в Instagram поділилася кадрами, зробленими на шоу «Чекай на мене». Артистка вибрала для появи на телеекранах молодіжний рожевий костюм, який виглядав на стрункій зірці дуже ефектно. Акуратна укладка і професійний макіяж ідеально доповнили образ, а чорні чобітки на невеликому каблуці прекрасно гармоніювали з нарядом.
Відзначимо, що раніше в програмі "Чекай на мене" анонсували появу в одному з випусків Ольги Сумської. Актриса буде шукати когось за допомогою передачі.
Як відомо, Ольга Сумська у свої 55 років виглядає дуже моложаво. Вона любить стильно одягатися, віддаючи перевагу яскравим кольорам. Ефектна блондинка до сьогоднішнього дня вважається однією з найкрасивіших актрис в українському шоу-бізнесі.
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Крім зйомок у кіно та гри в театрі, Сумська нерідко з'являється в різних шоу на телебаченні.
Нагадаємо, що Ольга Сумська провела День Всіх Закоханих з колишнім чоловіком:"ось вона, зустріч".
Як повідомляла Politeka, Ольга Сумська вразила виглядом в рожевому халаті: фото без фільтрів і макіяжу.
Також Politeka писала, що Сумська в незвичайному капелюсі з пір'ям показала образ для сцени.