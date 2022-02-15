Як пише Politeka.net, Ольга Сумська - успішна актриса, яка практично 40 років грає в театрі і кіно. Зірка отримала звання народної та заслуженої артистки України і продовжує радувати своєю творчістю, незважаючи ні на що. Зараз Ольга заміжня за актором Віталієм Борисюком і нещодавно зіграла срібне весілля. Але це не перший шлюб зірки, адже з 87 по 91-й рік Сумська була у відносинах з актором Євгеном Паперним. На нових сторіс Ольга показала, як проводить час з Євгеном і Віталієм у День Закоханих.
На кадрах зірка наспівувала пісню і показала спочатку Євген, а потім Віталія.
"Ось вона, зустріч двох прекрасних акторів, так Євген Васильович. Ось, пригощає Віталій Михайлович", - сказати Ольга.
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Як можна зрозуміти, артисти готувалися до виступу в театрі.
Нагадавши, Сумська на честь важливої дати розповіла, як Борисюк відвів її від першого чоловіка
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