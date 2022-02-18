Популярна українська актриса театру і кіно Ольга Сумська активно гастролює по Україні, граючи у відомих спектаклях – цього разу вона показала себе в новій ролі.

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 55-річна Ольга Сумська опублікувала фото, зроблене перед виходом на сцену. Як відомо, актриса задіяна в багатьох відомих виставах, з якими виступає в різних куточках України.

Зірка грає головні ролі у виставах «Майстер і Маргарита» і «Любов і голуби». На новому фото вона засвітилася в образі Анни Кареніної. Актриса позувала в чорному капелюшку з пір'ям і білій класичній блузі.

Як відомо, Ольга Сумська є однією з найпопулярніших українських актрис. Її прорив стався після ролі Роксолани. З тих пір актриса вважається однією з головних красунь українського кіно. Варто відзначити, що незважаючи на вік зірка все ще грає головні ролі, призначені більш молодим героїням.

Нагадаємо, що Сумська зізналася, як Борисюк відвів її від першого чоловіка: "я знайшла в гримерці...".

Як повідомляла Politeka, колишній чоловік Сумської Паперний продемонстрував їй дорогу обновку і викликав сміх: "серйозна заявка".

Також Politeka писала, що Ольга Сумська провела вечір 14 лютого з колишнім чоловіком, Борисюк не проти: "ось вона, зустріч".