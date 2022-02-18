Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 55-річна Ольга Сумська опублікувала фото, зроблене перед виходом на сцену. Як відомо, актриса задіяна в багатьох відомих виставах, з якими виступає в різних куточках України.
Зірка грає головні ролі у виставах «Майстер і Маргарита» і «Любов і голуби». На новому фото вона засвітилася в образі Анни Кареніної. Актриса позувала в чорному капелюшку з пір'ям і білій класичній блузі.
Як відомо, Ольга Сумська є однією з найпопулярніших українських актрис. Її прорив стався після ролі Роксолани. З тих пір актриса вважається однією з головних красунь українського кіно. Варто відзначити, що незважаючи на вік зірка все ще грає головні ролі, призначені більш молодим героїням.
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Нагадаємо, що Сумська зізналася, як Борисюк відвів її від першого чоловіка: "я знайшла в гримерці...".
Як повідомляла Politeka, колишній чоловік Сумської Паперний продемонстрував їй дорогу обновку і викликав сміх: "серйозна заявка".
Також Politeka писала, що Ольга Сумська провела вечір 14 лютого з колишнім чоловіком, Борисюк не проти: "ось вона, зустріч".