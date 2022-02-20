Украинская актриса Ольга Сумская, которая замужем за Виталием Борисюком, козырнула стильным видом на съемках шоу.

Как передает Politeka.net, 55-летняя Ольга Сумская у себя в Инстаграм поделилась кадрами, сделанными на шоу «Жди меня». Артистка выбрала для появления на телеэкранах молодежный розовый костюм, который выглядел на стройной звезде очень эффектно. Аккуратная укладка и профессиональный макияж идеально дополнили образ, а черные сапожки на небольшом каблуке прекрасно гармонировали с нарядом.

Отметим, что ранее в программе «Жди меня» анонсировали появление в одном из выпусков Ольги Сумской. Актриса будет искать кого-то при помощи передачи.

Как известно, Ольга Сумская в свои 55 лет выглядит очень моложаво. Она любит стильно одеваться, отдавая предпочтение ярким цветам. Эффектная блондинка до сегодняшнего дня считается одной из самых красивых актрис в украинском шоу-бизнесе.

Кроме съемок в кино и игры в театре, Сумская нередко появляется в различных шоу на телевидении.

Напомним, что Ольга Сумская провела День всех влюбленных с бывшим мужем: "Вот она, встреча".

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская впечатлила видом в розовом халате: фото без фильтров и макияжа.

Также Politeka писала, что Сумская в необычной шляпе с перьями показала образ для сцены.