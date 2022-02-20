Популярна українська актриса і телеведуча Ольга Сумська показала, як виглядає з ранку у вихідний день.

Як передає Politeka.net, Ольга Сумська вже багато років є відомою українською актрисою і телеведучою. До цього часу вона часто з'являється на сцені театрів у головних ролях. Нещодавно Сумський засвітилася в проекті Володимира Остапчука "Любов і блогери".

Так, на своїй сторінці в Instagram актриса опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Ольга Сумська без сорому показала своїм шанувальникам, як виглядає у вихідний день зовсім без макіяжу і фільтром. Вона постала перед камерою в рожевому халаті, а на руках у неї був її улюбленець.

Варто відзначити, що в актриси живе два вихованці - Джессіка і Жасмин.

Нагадаємо, що нещодавно Ольга Сумська опублікувала ніжне фото зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком. Варто відзначити, що її чоловік також є відомим українським актором театру і кіно, вони з Сумський часто грають в одних і тих же уявленнях.

Раніше повідомлялося, Ольга Сумська провела вечір 14 лютого з колишнім чоловіком, Борисюк не проти.

Politeka розповідала, екс-чоловік Сумської Паперний похизувався перед нею в дорогій обновці та викликав сміх.

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