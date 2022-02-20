Як передає Politeka.net, 37-річна Слава Камінська, яка після розпаду групи "НеАнгели" зайнялася сольною кар'єрою, продовжує пробувати себе в різних сферах. У себе в Instagram артистка засвітила кадри з танцювального залу, де вона займається танцями на пілоні.
Зірка засвітила прекрасну фізичну форму, а також показала складний елемент на пілоні, красиво зігнувшись. На тренування співачка прийшла в спортивному комплекті, який підкреслив достоїнства її фігури. Варто відзначити, що Камінська - мати двох дітей. При цьому зірка багато часу приділяє спорту, щоб підтримувати фігуру в ідеальному стані.
Як відомо, Слава Камінська пробує себе на різних теренах. Вона знімалася в декількох фільмах, а також пробувала себе в ролі телеведучої. Нещодавно співачка випустила свій перший сольний альбом. Зараз вона активно виступає на корпоративах і дає концерти в різних містах України.
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