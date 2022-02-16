Як пише Politeka.net,співачка Слава Камінська, яка після 15-річної участі в групі" НеАнгели " зайнялася сольною кар'єрою. Незабаром вона дасть концерт в Одесі, про що повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Слава Камінська також виклала своє фото, на якому зображена в ефектному вбранні. Співачка позувала в яскравому ТОПі кольору фуксія з об'ємними рукавами воланами і відкритими плечима. Контрастним доповненням до такого віру стала вузька чорна спідниця з прозорими і блискучими діагональними вставками.
Образ Слави Камінської доповнила легка недбала укладка і макіяж з акцентом на очі.
Фолловери артистки, кторая недавно змінила образ, отказвшісь від довгої рудої шевелюри, засипали її компліментами.
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"Красотулечка", "Мадонна", "яка ви красива", - пишуть в коментарях.
Зазначимо, на пост співачки відреагував і український артист, який зіграв у серіалі «кріпосна», Тарас Цимбалюк. Він поставив лайк.
Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" в шкіряній спідниці показала себе з несподіваного боку: "в цьому і є принадність"
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