Українська співачка і актриса Слава Камінська, яка була солісткою групи "НеАнгели", показала, як перетворилася після походу в салон краси.

Як пише Politeka.net, в Instagram 37-річна Слава Камінська засвітила себе на процедурах в салоні краси, після чого показала результат. Співачка вирішила оновити брови, якими не втомлювалася милуватися.

"Брови наше все", - зазначила співачка.

Також зірка засвітила свою дочку Лауру. Дочка сказала, що у її ляльки такі ж красиві губи, як у мами. Артистка лежала на дивані в оточенні дітей і виглядала трохи втомленою.

"Губи з великим нахилом. Каже: "Мамо, у ляльки губи з великим нахилом, як у тебе", - зазначила артистка.

Як відомо, після розпаду групи "НеАнгели" Слава Камінська, як і її колега Вікторія Смеюха, почали сольну кар'єру. Камінська вже встигла випустити свій перший альбом і навіть похвалилася, що її альбом увійшов до рейтингу кращих на музичному майданчику.

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Також Politeka писала, що Камінська в шкіряній спідниці показала себе з несподіваного боку:"в цьому і є принадність".