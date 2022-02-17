Як пише Politeka.net, в Instagram 37-річна Слава Камінська засвітила себе на процедурах в салоні краси, після чого показала результат. Співачка вирішила оновити брови, якими не втомлювалася милуватися.
"Брови наше все", - зазначила співачка.
Також зірка засвітила свою дочку Лауру. Дочка сказала, що у її ляльки такі ж красиві губи, як у мами. Артистка лежала на дивані в оточенні дітей і виглядала трохи втомленою.
"Губи з великим нахилом. Каже: "Мамо, у ляльки губи з великим нахилом, як у тебе", - зазначила артистка.
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Як відомо, після розпаду групи "НеАнгели" Слава Камінська, як і її колега Вікторія Смеюха, почали сольну кар'єру. Камінська вже встигла випустити свій перший альбом і навіть похвалилася, що її альбом увійшов до рейтингу кращих на музичному майданчику.
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Також Politeka писала, що Камінська в шкіряній спідниці показала себе з несподіваного боку:"в цьому і є принадність".