Співачка Слава Камінська, яка була солісткою групи "НеАнгелів", показала себе в новому образі.

Як пише Politeka.net, співак Слава Камінська після розпаду групи "НеАнгели", солісткою якої була 15 років, активно займається сольною кар'єрою.

Слава Камінська у новому пості похвалилася своїм черговим звершенням.

"Ми працювали над цим альбомом рік! Спочатку веселилися з вами під Slava Bogu, тепер час поностальгувати про любов😭 але в цьому і є принадність творчості – ти співаєш те, що відчуваєш», - йдеться в пості артистки.

Слава Камінська також показала своє ефектне фото, на якому зображена в червоній спідниці і прозорій водолазці поверх червоного ліфа.

"Всі класні, залежить від настрою, а ім'я твоє просто бомба🔥 🔥 🔥найкраща, обожнюю!!!Так тримати», «в цілому дуже сподобалося якості звуку і напрямок, який ти вибрала», «ви красуня, богиня, справжня леді, новий образ вам дуже йде», «Ого красуня», - пишуть в коментарях.

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