Как передает Politeka.net, 37-летняя Слава Каминская, которая после распада группы «НеАнгелы» занялась сольной карьерой, продолжает пробовать себя в разных сферах. У себя в Инстаграм артистка засветила кадры из танцевального зала, где она занимается танцами на пилоне.

Звезда засветила прекрасную физическую форму, а также показала сложный элемент на пилоне, красиво изогнувшись. На тренировку певица пришла в спортивном комплекте, который подчеркнул достоинства ее фигуры. Стоит отметить, что Каминская – мать двоих детей. При этом звезда много времени уделяет спорту, чтобы поддерживать фигуру в идеальном состоянии.

Как известно, Слава Каминская пробует себя на разных поприщах. Она снималась в нескольких фильмах, а также пробовала себя в роли телеведущей. Недавно певица выпустила свой первый сольный альбом. Сейчас она активно выступает на корпоративах и дает концерты в разных городах Украины.

Напомним, что Каминская впечатлила видом в кожаной юбке: "В этом и есть прелесть".

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