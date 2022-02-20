Українська співачка і телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою DZIDZIO, показала нові захоплення свого маленького сина Нестора.

Як передає Politeka.net, 36-річна Оля Цибульська у себе в Instagram поділилася кадрами з тренування свого 7-річного сина. Співачка засвітила відео, зняте на вулиці. Вона організувала для Нестора приватні уроки з боксу. На відео хлопчик дуже намагався потрапляти по лапах, які тримав тренер.

"У нас перший бокс. Щоб здорове тіло, сильний дух і дівчатка пісяли кипятком", - підписала відео зірка, пояснивши своє рішення.

Як відомо, Нестор - син артистки від Сергія Грисюка. Чоловік співачки уникає публічності, тому його немає в соціальних мережах Цибульської. А ось син регулярно з'являється в сторіс у зірки, яка щодня розповідає шанувальникам про своє життя.

Відзначимо, що Оля Цибульська активно будує сольну кар'єру, випускаючи нові пісні, і виступає на корпоративах і приватних концертах. Нещодавно зірка дала сольний концерт у Києві. Також вона є телеведучою розважального шоу на одному з музичних телеканалів в Україні.

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