Українська співачка і телеведуча Оля Цибульська, кума DZIDZIO, прокоментувала ситуацію, що склалася через скандали на Нацвідборі на "Євробачення-2022".

Оля Цибульська часто спілкується з шанувальниками в Instagram, пише Politeka.net. Зірка дає коментарі по тій чи іншій ситуації.

Зокрема, на старті Нацвідбору співачка розповіла, як до нього ставиться, і чому не хоче брати в ньому участь. Співачка натякнула, мовляв, шоу асоціюється у неї з брудом.

Після Нацвідбору шанувальники також поцікавилися у Олі Цибульської, що вона думає про шоу.

"Я думаю, що всі учасники стали жертвами недолугої організації відбору та фіналу. Провтикали і наробили трешу орги, а вигрібають і розбивають лоби артисти", - написала співачка.

Зазначимо, фінал Нацвідбору завершився скандалом. Перш за все, цифри на листку ведучого не збігалися з тими, які показувалися на екрані.

Також учасниця Аліна Паш, що перемогла, порушила правила відбору, в яких говорилося, що учасник не повинен був відвідувати Росію після березня 2014 року.

Після низки скандалів Аліна Паш відмовилася від участі в "Євробаченні-2022". Хто займе місце співачки поки невідомо, можливо, Україну представить група "Kalush Orchestra", що посіла друге місце на Нацвідборі.

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