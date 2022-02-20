Як пише Politeka.net, зірка вирішила "розкачати" українців, порадувавши їх новими кадрами в своєму Instagram. Нещодавно Цибульська випустила кліп на свою пісню "PROSECCO", а тепер вирішила зробити популярним ще й танець під цю композицію.

На нових кадрах Цибульська вирішила продемонструвати запам'ятовуються руху. Вона танцювала в компанії різних ведучих на різних знімальних майданчиках. Незмінними залишалися тільки завзята посмішка артистки і її образ з двома довгими кісками.

Для зйомок Цибульська приміряла кілька різних костюмів. Серед них був наряд з яскраво-зеленим піджаком, ефектний білий костюм з пишною прикрасою і незвичайними рукавами, а також червона блузка з корсетом.

"Оціни тренд від 1 до 10", - запропонувала українцям Цибульська. Вона також закликала людей знімати свої версії танцю.

У коментарях до посту українці відреагували на ідею співачки. При цьому думки розділилися.

"Круто", "1 і то з натяжкою", "Однозначно 10", - писали люди.

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