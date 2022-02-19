Відома українська співачка, кума виконавця Dzidzio Ольга Цибульська поділилася із шанувальниками новим відео, на якому в оригінальному образі танцювала під власну пісню.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відома українська співачка Ольга Цибульська часто ділиться з шанувальниками особистими фото та відео, а також думками.

Цього разу Цибульська опублікувала відео у незвичному образі. Співачка була одягнена у чорну сукню із прозорими вставками на талії, де були живі червоні троянди. Також Оля заплела дві довгі косички, а образ доповнила красивими круглими сережками. Цибульська весело танцювала під свою пісню Prosecco.

"Оціни лук від 1 до 10 🥂🐈‍⬛", - написала Ольга.

Шанувальники залишили свої коментарі під новим постом співачки, їхні думки розділилися: "Здається, хтось трішки поправився", "Не дуже, все в одному стилі", "Ні,Олю,не твоє..!", "❤️ красуня,личить 🔥10.", "Ого 🔥на всі 💯😉", "Весело, незвичайно якось", "10🔥нереально красива і розкішна ❤️".

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