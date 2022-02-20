Как передает Politeka.net, 36-летняя Оля Цибульская у себя в Инстаграм поделилась кадрами с тренировки своего 7-летнего сына. Певица засветила видео, снятое на улице. Она организовала для Нестора частные уроки по боксу. На видео мальчик очень старался попадать по лапам, которые держал тренер.

«У нас первый бокс. Чтобы здоровое тело, сильный дух и девочки писяли кипятком», - подписала видео звезда, объяснив свое решение.

Как известно, Нестор – сын артистки от Сергея Грисюка. Муж певицы избегает публичности, поэтому его нет в социальных сетях Цибульской. А вот сын регулярно появляется в сторис у звезды, которая ежедневно рассказывает поклонникам о своей жизни.

Отметим, что Оля Цибульская активно строит сольную карьеру, выпуская новые песни, и выступает на корпоративах и частных концертах. Недавно звезда дала сольный концерт в Киеве. Также она является телеведущей развлекательного шоу на одном из музыкальных телеканалов в Украине.

Напомним, что Оля Цибульская озвучила виновных в скандале с Алиной Паш и Евровидением: "Провтыкали".

Как сообщала Politeka, Цибульская «раскачала» украинцев новым трендом: «С натяжкой…».

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