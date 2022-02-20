Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram з'явилися фото з репетицій. На знімках відомі всім актори без гриму і нарядів репетирували мініатюри, які незабаром покажуть на сцені.

"Поки ви відпочиваєте - у "Дизелів" кипить робота! Наші актори репетирують без вихідних, адже вже цього вівторка відбудеться перший у 2022 році концерт «Дизель Шоу». Що вас чекає? Звичайно ж, яскрава і по-весняному актуальна програма. З нетерпінням чекаємо вас в залі для глядачів, а незабаром і перед екранами телевізорів!",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники залишили відгуки та компліменти артистам студії.

"Хлопці, ви класні", "Чекаю нових концертів в ютубчику! Величезний привіт нашим в Україні з Білорусі! Спасибі вашій прекрасній команді за поліпшення настрою!", "Всі ви нереальні", "Шкода, що я не зможу прийти. Ви дуже хороші!", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що актори "Дизель шоу" раптово опинилися в клубі знайомств: "Всіх об'єднує одне бажання".

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