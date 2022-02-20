Как передает Politeka.net, на официальной странице «Дизель шоу» в Инстаграм появились фото с репетиций. На снимках известные всем актеры без грима и нарядов репетировали миниатюры, которые вскоре покажут на сцене.
«Пока вы отдыхаете — у «дизелей» кипит работа! Наши актёры репетируют без выходных, ведь уже в этот вторник состоится первый в 2022 году концерт «Дизель Шоу». Что вас ждёт? Конечно же, яркая и по-весеннему актуальная программа. С нетерпением ждём вас в зрительном зале, а вскоре и перед экранами телевизоров!», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях поклонники оставили отзывы и комплименты артистам студии.
«Парни, вы классные», «Жду новых концертов в ютубчике! Огромный привет нашим в Украине из Беларуси! Спасибо вашей прекрасной команде за улучшение настроения!», «Все вы нереальные», «Жалко, что я не смогу прийти. Вы очень хорошие!», - пишут пользователи сети.
Пугачева в платье с сеточкой нескромно показала ноги с близкого ракурса: "Куда вы все это выставляете?"
"Мама" Верки Сердючки в одном халате поразила видом в обычной жизни: "Будто 18 лет"
52-летняя Дженнифер Лопес лишила дара речи внешностью в платье с открытым животом: все напоказ
"Мастер Шеф" Мартыновская показала, как выглядела задолго до популярности: "Капец..."
Жена "Холостяка" Добрынина впервые высказалась о панике в стране и срочном переезде: "Наше мнение может не сходиться с вашим"
Напомним, что актеры «Дизель шоу» внезапно оказались в клубе знакомств: «Всех объединяет одно желание».
Как сообщала Politeka, актеры "Дизель шоу" удивили поведением на кухне Мастер Шеф: "Какой самогон?".
Также Politeka писала, что в "Дизель шоу" показали певицу, которую невозможно забыть.