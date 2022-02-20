Звезды «Дизель шоу» показали, как проходят их репетиции накануне грандиозной весенней премьеры – все актеры собрались вместе, чтобы подготовиться к новым концертам.

Как передает Politeka.net, на официальной странице «Дизель шоу» в Инстаграм появились фото с репетиций. На снимках известные всем актеры без грима и нарядов репетировали миниатюры, которые вскоре покажут на сцене.

«Пока вы отдыхаете — у «дизелей» кипит работа! Наши актёры репетируют без выходных, ведь уже в этот вторник состоится первый в 2022 году концерт «Дизель Шоу». Что вас ждёт? Конечно же, яркая и по-весеннему актуальная программа. С нетерпением ждём вас в зрительном зале, а вскоре и перед экранами телевизоров!», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники оставили отзывы и комплименты артистам студии.

«Парни, вы классные», «Жду новых концертов в ютубчике! Огромный привет нашим в Украине из Беларуси! Спасибо вашей прекрасной команде за улучшение настроения!», «Все вы нереальные», «Жалко, что я не смогу прийти. Вы очень хорошие!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что актеры «Дизель шоу» внезапно оказались в клубе знакомств: «Всех объединяет одно желание».

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