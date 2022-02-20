Як передає Politeka.net, "Дизель шоу" є популярним гумористичним проектом. У ньому виступають відомі коміки, серед яких: Вікторія Булітко, Сергій Писаренко, Олександр Бережок та інші.

Цього разу на сторінці "Дизель шоу" в Instagram опублікували нове відео. На кадрах згадали один з номерів, де пародіювали відомий кулінарний проект "МастерШеф".

"Скучили за "Dizel Night"? 🧡 Тоді згадаймо найяскравіші та смішні номери! Шукайте їх в наших соцмережах, а повні версії — на нашому ютуб-каналі! "Дизель" вміє дивувати та заряджати позитивом", - поділилися на акаунті.

"Я вирішив готувати те, що у мене виходить найкраще. Я вирішив готувати самогон", - пожартував один з учасників "Дизель шоу".

"Ти що робиш, який самогон?", — запитує "учасниця" "МастерШеф".

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Так це номер вогонь дивився капець весело", "Дуже цікаво", "Це шедевр, я вас обожнюю", "Давайте повноцінні пародії телепередач, по типу: Майстер шеф, улюблена ми вбиваємо дітей, будинок на батька, і тд..."

Раніше повідомлялося, Крутоголов з "Дизель шоу" опублікував перше відео з сином після ДТП.

Politeka розповідала, зірка "Дизель шоу" Булітко заінтригувала кадрами серіалу з її участю.

Також, "Майстер Шеф. Битва сезонів" покинули відразу два учасники, думки глядачів розділилися.