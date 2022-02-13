Як повідомляє Politeka.net, актор "Дизель шоу" показали постановку на тему клубу знайомств. Фрагмент виступу опублікували на офіційній сторінці студії в соцмережі Instagram напередодні Дня всіх закоханих. (Щоб подивитися ролик - проскролльте вниз)

"У Клубі знайомств" Кому за 30 " зібралася гримуча суміш - шість абсолютно різних людей – бабка, незайманий-ботан, красуня з дітьми, Дід-збоченець і Клавдія кадик. Усіх їх об'єднує одне бажання-знайти свою половинку. Які вимоги у партнерів один до одного? І чи піде хтось в парі?», - йдеться в повідомленні.

Персонажів цього разу зіграли Вікторія Булітко, Євген Нікішин, Яна Глущенко, Євген Сморигін, Сергій Писаренко, Марія Грицук і Євген Гашенко.

Шанувальник "Дизель шоу» оцінили постановку.

"Цей номер просто забійний, молодці", "клас", - пишуть в коментарях.

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