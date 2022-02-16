Зірки "Дизель Шоу" подобаються глядачам за те, що отримують позитив - актори намагаються висміяти найрізноманітніші ситуації, наприклад, цього разу вони вирішили зобразити "співачку" без голосу.

Актори "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов, Євген Сморигін і Яна Глущенко вийшли на сцену, зобразивши спонсора, звукорежисера і недалеку блондинку з великими губами відповідно. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах спонсор привів дівчину з метою записати пісню, однак, судячи з усього, співати вона не вміє.

"Кажуть, сучасні звукорежисери з будь-якої блондинки зроблять співачку. Хоч на Євробачення, хоч в сауну😏 але чи здолає керівник студії звукозапису Євген - "матеріал" на ім'я Леля? Особливо під дулом пістолета конкретного спонсора - дивіться в номері, де прекрасно все. І, перш за все, фактура вокалістки😉", - написали автори поста.

Публікація швидко зібрала близько 4000 лайків і багато коментарів.

"Дууже чекаємо нових номерів🔥 🔥 🔥 🔥"," 😂😂😂😂😂", "😍👏❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, "Дизель Студіо «стала відомою після концерту "Дизель Шоу" 24 квітня 2015 року в Києві. З того часу команда завоювала багато нагород. Артисти продовжують збирати аншлаги, а також зніматися в різних проектах.

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