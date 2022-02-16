Актори "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов, Євген Сморигін і Яна Глущенко вийшли на сцену, зобразивши спонсора, звукорежисера і недалеку блондинку з великими губами відповідно. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
На кадрах спонсор привів дівчину з метою записати пісню, однак, судячи з усього, співати вона не вміє.
"Кажуть, сучасні звукорежисери з будь-якої блондинки зроблять співачку. Хоч на Євробачення, хоч в сауну😏 але чи здолає керівник студії звукозапису Євген - "матеріал" на ім'я Леля? Особливо під дулом пістолета конкретного спонсора - дивіться в номері, де прекрасно все. І, перш за все, фактура вокалістки😉", - написали автори поста.
Публікація швидко зібрала близько 4000 лайків і багато коментарів.
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"Дууже чекаємо нових номерів🔥 🔥 🔥 🔥"," 😂😂😂😂😂", "😍👏❤️", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, "Дизель Студіо «стала відомою після концерту "Дизель Шоу" 24 квітня 2015 року в Києві. З того часу команда завоювала багато нагород. Артисти продовжують збирати аншлаги, а також зніматися в різних проектах.
Нагадаємо, Крутоголов з "Дизель шоу" з'явився в оточенні дітей, заговоривши про трюки
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