Як пише Politeka.net, Руслана Лижичко - популярна українська співачка, яка перемогла на шоу "Євробачення", де виступила зі своїми легендарними "Дикими танцями". Зірка і зараз займається творчістю, а також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу поділилася з фанатами кадрами з Майдану. На них артистка стояла з мікрофоном, позуючи перед камерами.

"Сьогодні я на Майдані ... згадати все як було, щоб мати сили боротися далі…

скільки буде потрібно ... я буду захищати мою єдину Україну!

Люди, загиблі того ранку на Майдані за Україну, стали для мене більше, ніж герої ... вони стали Ангелами світла ... вони загинули за наше життя…

Майдан... 2014 рік ... я була там, я все пам'ятаю…

Того ранку я стояла на сцені, як і всі три місяці щоночі.

і була готова до всього... але не до такого звірства…

Беззахисних і неозброєних українців, які найбільше вірили в свою країну, почали розстрілювати ... підступно, без жодного попередження, здійснюючи найбільший злочин-вбивство, ховаючи сліди ... ховаючись з місця злочину…

Через кілька годин у центрі Києва вбили більше ста людей...", - написала зірка.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Я теж там була«,» тільки що подивилася фільм "МАМА" проплакала і прочитала ваші спогади всю душу рве. Руслана я пам'ятаю ваш кожен крок в той час. Ви як героїня!", "Я пам'ятаю Вас з дитинства, як ще в 2004 році Ви були на площі, ви брали там активну участь... Спасибі вам за це все... (Яка цікава періодичність 2004, 2014, а наступний 2024?)".

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