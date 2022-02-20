Как пишет Politeka.net, Руслана Лыжичко - популярная украинская певица, которая победила на шоу "Евровидение", где выступила со своими легендарными "Дикими танцами". Звезда и сейчас занимается творчеством, а также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз поделилась с фанатами кадрами с Майдана. На них артистка стояла с микрофоном, позируя перед камерами.

"Сегодня я на Майдане…вспомнить все как было, чтобы иметь силы бороться дальше…

сколько будет нужно… я буду защищать Мою Единую Украину!

Люди, погибшие в то утро на Майдане за Украину, стали для меня больше, чем Герои… они стали Ангелами Света… они погибли за нашу жизнь…

Майдан… 2014 год… Я была там, я все помню…

В то утро я стояла на сцене, как и все три месяца каждую ночь.

и была готова ко всему… но не к такому зверству…

Беззащитных и невооруженных украинцев, больше всего веривших в свою страну, начали расстреливать… коварно, без всякого предупреждения, совершая величайшее преступление – убийство, пряча следы… скрываясь с места преступления…

Через несколько часов в центре Киева убили более ста человек…", - написала звезда.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Я тоже там была", "Только что посмотрела фильм « МАМА» проплакала и прочитала ваши воспоминания всю душу рвёт. Руслана я помню ваш каждый шаг в то время. Вы как героиня!", "Я помню Вас с детства, как еще в 2004 году Вы были на площади, Вы принимали там активное участие... Спасибо Вам за это все... (Какая интересная периодичность 2004, 2014, а следующий 2024?)".

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