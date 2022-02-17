Как сообщает Politeka.net, легендарная украинская певица Руслана Лыжичко, которая в 2004 году взорвала "Евровидение" своими "Дикими танцами", рассказала, почему не сложилась ее политическая карьера. В программе "ЖВЛ" артистка даже пошутила, что на этой сфере у нее какая-то порча.

Как известно, в свое время Руслана была советником Януковича сразу после "Евровидения", а затем вступила в партию президента Ющенко. В обоих случаях политические начинания артистки потерпели крах.

"Как порча, знаешь, порча. И кто-то сглазил. Мне там нечего делать. Я и политика, это две разные вещи. Такой человек как я должен прийти и все озвучить, а в политике так нельзя. Я, когда вошла в парламент и начала все озвучивать, не знали, как мне рот заклеить", - с улыбкой на лице вспоминает Лыжичко.

Напомним, Руслана призналась, что чуть не потеряла мужа после победы на "Евровидении": "Мне казалось, что он…".

Как сообщала Politeka, Руслана вдруг призналась, почему они с мужем спят в разных комнатах: "Никогда еще не говорила...".

Также Politeka писала, что 48-летняя Руслана решилась на важные откровения о беременности: "Я хотела бы поделиться одним секретом...".