Як передає Politeka.net, 32-річна Ксенія Мішина у себе в Instagram показала 9-річного сина Платона, який в її відсутність вдома приймав гостей. На фото за столом сидів хлопчик і його друзі.
"Поки мама працює, у Платоши туса. Чаювання", - підписала фото Мішина.
Відзначимо, що Ксенія Мішина народила Платона в 2012 році. З батьком дитини у неї були складні відносини, які вона розірвала. Перший час сина виховували батьки актриси, поки вона будувала кар'єру в Києві. Пізніше зірка забрала сина до себе і зараз успішно поєднує материнство і роботу. Актриса виховує сина одна.
Як відомо, актриса дуже лояльна мама. Вона багато разів шокувала шанувальників, показуючи, які експерименти з волоссям дозволяє робити своєму синові. Наприклад, одного разу хлопчик вирішив пофарбувати волосся в синій колір.
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Додамо, що сьогодні Ксенія Мішина є однією з найбільш затребуваних актрис в Україні. Її запрошують зніматися в найпопулярніші серіали і фільми.
Нагадаємо, що Мішина з мокрим обличчям показала, як потрібно кайфувати на відпочинку: "Ви не уявляєте...".
Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина засвітила сина Платона на курорті:"Ну який же ти...".
Також Politeka писала, що Мішина показалася на курорті в обнімку з улюбленцем: "Щастя вам!".