Как передает Politeka.net, 32-летняя Ксения Мишина у себя в Инстаграм показала 9-летнего сына Платона, который в ее отсутствие дома принимал гостей. На фото за столом сидел мальчик и его друзья.
«Пока мама работает, у Платоши туса. Чаепитие», - подписала фото Мишина.
Отметим, что Ксения Мишина родила Платона в 2012 году. С отцом ребенка у нее были сложные отношения, которые она разорвала. Первое время сына воспитывали родители актрисы, пока она строила карьеру в Киеве. Позже звезда забрала сына к себе и сейчас успешно совмещает материнство и работу. Актриса воспитывает сына одна.
Как известно, актриса очень лояльная мама. Она много раз шокировала поклонников, показывая, какие эксперименты с волосами разрешает делать своему сыну. Например, однажды мальчик решил покрасить волосы в синий цвет.
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Добавим, что сегодня Ксения Мишина является одной из самых востребованных актрис в Украине. Ее приглашают сниматься в самые популярные сериалы и фильмы.
Напомним, что Мишина с мокрым лицом показала, как нужно кайфовать на отдыхе: "Вы не представляете...".
Как сообщала Politeka, Ксения Мишина засветила сына Платона на курорте: "Ну какой же ты…".
Также Politeka писала, что Мишина показалась на курорте в обнимку с любимчиком: "Счастья вам!".