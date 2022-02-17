Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина прославилася як популярна українська актриса. Також вона була головною героїнею шоу "Холостячка".

На своїй сторінці в Instagram актриса опублікувала нові фото. Як відомо, вона ненадовго вирушила в Буковель. На кадрах "Холостячка" показала, як відпочивала на гірськолижному курорті. Під публікацією Ксенія Мішина розповіла, як провела там час.

"Ми повертаємося до Києва і знаєте що я хочу сказати?! Буковель гарнішає з кожним роком.

Не знаю чому, але я не перестаю дивуватися простим речам: хорошому сервісу, посмішкам, атмосфері!

Мені було так круто! Там в горах, в зовсім іншій атмосфері мені легко вдалося відключитися від усіх думок і занепокоєнь, відключитися відпочити та відновитися після хвороби.

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Це було незабутньо! Згорнувшись калачиком біля каміна, слухаючи потріскування дров у багатті, роблячи масаж, підкорив нові вершини синові, я загадала собі більше таких подорожі в місця, де любов втілюється в усі до чого торкаються люди!", — розповіла Ксенія Мішина.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Яка ти розумничка", "Найніжніша", "Які чудові слова! Ксюша, виглядаєш шикарно!", "Мале...Але дуже Об'ємний опис атмосфери відпочинку, краси природи Карпат...яке не залишить нікого байдужим...", "Собаку любиш більше ніж мене", "Красотуличка моя, яка ж ти красива, я тебе обожнюю", "Яка ж ви красива !! Щастя Вам".

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