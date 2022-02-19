Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса, головна героїня першого сезону шоу "Холостяка" Ксенія Мішина часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася в сторіс фотографією свого сина Платона.
Знімок був зроблений на гірськолижному курорті Буковель, де Ксенія відпочивала з сином. На кадрі хлопчик зображений на засніженій гірці зі сноубордом, на ньому відповідний костюм, черевики і шолом, він мило позує мамі, яка його знімає.
"Ну який же ти. Мій син чекає ваших лайків", - підписала фотографію Мішина.
Відзначимо, що раніше Ксенія вже показувала красиві кадри з відпочинку на українському гірськолижному курорті, куди вирушила відпочивати разом з Платоном. Вона демонструвала приголомшливі засніжені пейзажі гір і себе на їх тлі.
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