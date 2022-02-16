Як повідомляє Politeka.net, нещодавно Ксенія вирушила на відпочинок разом з друзями, де добре проводить час і насолоджується вільними годинами без постійних зйомок. Таким чином артистка вирішила влаштувати собі перезавантаження і відпочити від робочих буднів.

Як відомо, не так давно Мішина захворіла з сином і сиділа вдома на карантині, через що не так часто виходила на зв'язок. Також артистка вирішила трохи розповісти про себе і про виховання дитини.

А цього разу вона показала, як веселиться в лазні на курорті вечорами, поки вирішила розслабитися від бурхливих робочих графіків.

"Такого я ще не бачила. У нас лазня. Просто не уявляєте, який дикий кайф ми зараз пережили в цій лазні. Просто слів немає, я вперше в такій лазні» - висловилася Мішина.

Також Мішина виклала в сторіс кадри зі свого відпочинку в Буковелі, куди, схоже, вирушила не одна. Ксенія показала, що збирається спати. І судячи з кадрів, в ліжко вона вирушила не одна, а з милим песиком, який прямо заліз в обійми артистки. "На добраніч", - підписала сторіс вона.

На ще одному кадрі Мішина показала затишну кімнату з каміном і картиною на стіні. "На новому місці, приснися наречений нареченій", - підписала цю сторіс вона.

Нагадавши, "Холостячка" Мішина показала, де вирішила провести День закоханих:"це особливий вид кайфу".

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