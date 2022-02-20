Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Христина Соловій опублікувала нарізку кадрів, зроблених на її виступі. Дівчина вибрала для концерту незвичайне вбрання з надто короткою спідницею. Вона ефектно запалювала на сцені, приводячи в захват глядачів.

"Пташиними очима-концерт @beletagemusichall 16/02/22. Дякую за вашу любов, за підтримку, за єдність, яку я відчуваю не тільки на концертах. Разом - ми сила і у нас одна мета", - підписала відео Соловій.

У коментарях їй залишили масу компліментів і відгуків.

"Ця пісня прекрасна. Спасибі, що вибиваєте з пам'яті той реп)», «це було неймовірно», "Крутезно!", "Клас, шкода, що я поки не можу потрапити на твій концерт. Але обов'язково потраплю", "Христина, щиро вдячний за відмінний концерт", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що на даний момент артистка переживає конфлікт з російським репером, який використовував її пісню для створення свого треку.

Нагадаємо, що Христина Соловій розповіла про проблеми через російського артиста: "тепер тероризує...".

Як повідомляла Politeka, Христина Соловій отримала погрози через публічну сварку з російським артистом: "ще пошкодуєте про...".

Також Politeka писала, що Христина Соловій показала, куди поїхала після проблем з російським артистом: "у мене сьогодні найважливіші...".