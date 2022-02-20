Співачка Христина Соловій, улюблениця Святослава Вакарчука, розповіла про погрози, які надійшли в її бік через проблеми з російським артистом.

Як пише Politeka.net, Христина Соловій - відома співачка з України. Артистка була деякий час підопічною Святослава Вакарчука, який продюсував молоде обдарування. Зірка активно займається творчістю, постійно радуючи фанатів новим контентом. А на нових сторіс артистка показала, які погрози надійшли на її адресу через російського артиста.

"Загрози, до яких ми звикли", - підписала скрін з листуванням Христина.

"Добрий вечір чи ночі, Христина або Христина. Я автор каналу на Ютубі, де був опублікований 7 років тому кліп Паші Ізотова - ніжно. Ніхто ніколи не намагався у вас вкрасти права на пісню. Зате ви, скориставшись ситуацією, хвацько перевернули все з ніг на голову. А що ж Ви 7 років тому то не подавали скаргу. Що ж тільки зараз, коли пісня Паші стала популярною, вирішили кинути страйк на канал і виставити це все на загальний огляд, нібито ваші права на пісню хочуть забрати. Ви в своєму розумі? Начебто вам 29 років як і мені. Навіщо ви тероризуєте на цій темі? Завдяки цьому треку, про вашу пісню знову стали згадувати. Може все ремікси теж заборонити? Ви дуже бридко вчинили до людей, які вам ніколи не бажали зла. Якщо вам потрібна війна, ви її отримаєте. Ще пошкодуєте про те, що сказали і написали. Удачі вам, вона вам знадобиться", - написав чоловік під ім'ям Влад.

Христина вирішила відповісти на ці погрози.

"Влад, я оприлюднила інформацію, коли Шановний пан-репер не зрозумів простого "Ні" і почав тероризувати лейбли, менеджмент та інших артистів. Якщо ПРИВАТНЕ " ні " не було почуте, я оприлюднила публічне ні. Відчепіться від мене, від нас, від України та української музики...",- написала Христина.

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